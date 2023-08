Neymar-Deal fix! Sportswashing vom Feinsten?

Der Brasilianer kickt ab sofort für Al-Hilal in Saudi-Arabien. Angeblich soll er dort ordentlich Kasse machen.

Neymar bekommt laut übereinstimmenden Medienberichten einen Zweijahresvertrag bei Al-Hilal und die Rückennummer 10. Die Zeitung "L'Equipe" schreibt, dass er in den zwei Jahren 160 Millionen Euro Gehalt kassieren soll.

Btw: Al-Hilal überweist für Neymar demnach 80 Millionen Euro an den Ex-Club Paris Saint-Germain als Ablöse. Mit Boni könnte die Summe auf ungefähr 100 Millionen Euro steigen. PSG hat Neymar inzwischen als "Legende" verabschiedet.

Hat Neymar eine Werbeklausel für Saudi-Arabien?

Als wäre das Gehalt nicht heftig genug, soll Neymar neben seinem Gehalt weitere Vorzüge bekommen - wie zum Beispiel einen eigenen Privatjet. Laut "Foot Mercato" kann er sich außerdem für jeden Sieg mit Al-Hilal rund 80.000 Euro in die Tasche stecken. Es geht noch krasser: Angeblich bekommt der Brasilianer für jeden Social-Media-Beitrag, in dem er für Saudi-Arabien wirbt, rund 500.000 Euro extra! 💰

Falls das stimmen sollte, könnte er direkt bei der Unterschrift ordentlich abkassiert haben: In Neymars Vorstellungsvideo sind nämlich haufenweise arabische Sehenswürdigkeiten zu sehen - darunter die UNESCO-Welterbestätte Al-Turaif in Diriyah.

Saudi-Arabien: Mit Sportswashing zur Top-Liga?

Neben anderen Stars wie Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Sadio Mané und N'Golo Kanté spielt also künftig auch Neymar in Saudi-Arabien. Wegen der krassen Ablösesummen und Gehälter wird dem Land häufig Sportswashing vorgeworfen: Das bedeutet, dass haufenweise Geld in den Sport gepumpt wird, um von Problemen abzulenken und nach außen hin besser dazustehen. Fakt ist: Die Saudi-Liga will irgendwann zu den besten Ligen der Welt gehören. Manu Thiele hat dazu ein Q&A gemacht:

