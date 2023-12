Neymar und Bruna Biancardi sind kein Paar mehr 💔

Erst vor wenigen Wochen sind sie Eltern geworden. Aber: Der FuĂźballstar und das Model hatten schon seit langem Struggle.

Dass die Beziehung jetzt gescheitert ist, hat Bruna in ihrer Insta-Story gedropped. Dort schreibt sie:

Da ich täglich Nachrichten, Verdächtigungen und Witzen ausgesetzt bin, teile ich euch mit, dass ich nicht in einer Beziehung bin.

Sie sagt aber auch, dass sie für die gemeinsame Tochter Mavie weiterhin als Team in Verbindung bleiben wollen. Das Mädchen kam am 7. Oktober auf die Welt. Was Neymar zu der ganzen Sachen sagt - unklar! Der 31-Jährige hat sich auf seinen Social-Media-Kanälen noch nicht zur Trennung geäußert.

Neymar und Bruna getrennt: Es hat schon länger gekriselt

Der Al-Hilal-Star und das Model waren seit 2021 ein Paar. Die beiden sollen laut Medienberichten schon einmal getrennt gewesen sein. Außerdem soll Neymar auch die eine oder andere Affäre gehabt haben. Um die Beziehung zu retten, sollen beide sogar einen "Sex-Vertrag" vereinbart haben. Der soll es Ney erlaubt haben, andere Frauen zu daten und mit ihnen sogar Sex zu haben. Küsse auf den Mund waren aber wohl verboten.

