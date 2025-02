"Prinz ist zurück": So emotional wurde Neymar beim FC Santos empfangen

Neymar ist zurück bei seinem Heimatverein FC Santos in Brasilien. Tausende Fans haben ihn dort begrüßt.

Die Fans hatten am Freitag teilweise Tränen in den Augen beim Comeback ihres "Prinzen" - eine Anspielung an Brasiliens verstorbene Fußball-Legende Pelé, der als "König" bei Santos bezeichnet wurde.

Neymar begeistert beim FC Santos empfangen Dauer 0:22 min Neymar begeistert beim FC Santos empfangen

Der 32-Jährige wird wie Pelé die Nummer 10 tragen. Beim FC Santos hat Neymar jetzt erstmal einen Vertrag über sechs Monate, der Klub will ihn aber länger haben.

Ich bin sehr glücklich und mit neuer Energie. Als ich den Rasen hier betrat, habe ich die Zuneigung der Fans gespürt.

Social-Media-Beitrag auf Instagram von santosfc

Vor Santos-Rückkehr: Neymar in Saudi-Arabien aussortiert

Eigentlich hätte Neymar noch für sechs Monate einen Vertrag beim Saudi-Club Al-Hilal gehabt. Der Verein hatte ihn aber gar nicht erst für die Rückrunde der Saudi Pro League registriert. Neymar war im Sommer 2023 für 90 Millionen Euro nach Saudi-Arabien gewechselt, hat aber wegen Verletzungen nur sieben Spiele für Al-Hilal gemacht. Zuletzt schien der Verein nicht mehr zufrieden mit seinen Leistungen zu sein.