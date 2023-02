Neymar verletzt - fehlt er im Rückspiel gegen Bayern?

Ein Schock für Paris St. Germain: Der brasilianische Superstar musste mit einer Trage vom Platz gebracht werden.

In der 51. Minute knickte Neymar beim Ligue-1-Spiel von PSG gegen Lille nach einem Zweikampf mit dem rechten Fuß um. Der 31-jährige Superstar schlug auf der Trage die Hände vors Gesicht und schüttelte den Kopf. Der kriselnde Meister aus Paris konnte das Spiel trotzdem gewinnen - Messi erzielte in der Nachspielzeit per Freistoß den Siegtreffer zum 4:3.

PSG-Spieler attackiert Fotograf - Fans prügeln sich

Fehlt Neymar gegen Bayern?

Am 8. März ist für PSG das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Bayern München. Nach der 0:1-Niederlage im Hinspiel steht Paris unter Druck - und muss womöglich wieder auf einen Star verzichten. Im Hinspiel konnte der verletzte Kylian Mbappé nicht von Anfang an spielen - bei Neymar steht die Diagnose noch aus. Beunruhigend: Wegen einer Verletzung am gleichen Knöchel fiel der Brasilianer schon bei der WM-Endrunde in Katar für mehrere Spiele aus.