Neymar vor Gericht: Muss er in den Knast?

Es geht um angebliche Unregelmäßigkeiten bei seinem Transfer vom FC Santos zum FC Barcelona im Jahr 2013.

In Barcelona hat der Prozess gegen den brasilianischen Superstar begonnen. Die Firma DIS aus Brasilien besaß zum Zeitpunkt des Transfers 40 Prozent der Vermarktungsrechte an dem Fußballer, weshalb sie an der Transfersumme beteiligt wurde. Das Unternehmen sagt jedoch, dass es zu wenig Cash bekommen hätte - und wirft den Angeklagten Korruption und Betrug vor. Sie hätten sich abgesprochen und die wahre Transfersumme verschleiert.

Es geht um Millionen

Der FC Barcelona sagt, er habe für Neymar insgesamt 57,1 Millionen Euro ausgegeben - 6,8 Millionen Euro davon sollen an DIS gegangen sein. DIS ist mit dem Betrag nicht einverstanden - und fordert vor Gericht 35 Millionen Euro für den Transfer. Bei einer Verurteilung drohen dem Superstar zwei Jahre Haft und eine Geldstrafe von zehn Millionen Euro.

So geht es weiter

Am 21. oder 28. Oktober wird Neymar voraussichtlich selbst vor Gericht aussagen. Neben Neymar - der inzwischen bei Paris St. Germain spielt - sind noch weitere Personen angeklagt, darunter seine Eltern und die Ex-Barça-Präsidenten Sandro Rosell und Josep Maria Bartomeu.

