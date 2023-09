Amon-Ra St. Brown stand zum NFL-Auftakt gegen den Super-Bowl-Sieger auf dem Platz - und schaffte eine kleine Sensation.

Beim Spiel seiner Detroit Lions gegen die Kansas City Chiefs machte der deutsch-amerikanische Footballer den ersten Touchdown der Saison. St. Brown und sein Team schafften am Ende sogar den Sieg gegen die Champions mit Quarterback-Superstar Patrick Mahomes. Das Spiel endete 20:21.

Hier kannst du dir den Touchdown anschauen:

AMON-RA! Der erste Touchdown der NFL-Saison 2023 geht nach … Deutschland. 😍 #RTLNFL @amonra_stbrown 📺: Der #Kickoff2023 jetzt live im Free-TV bei RTL. pic.twitter.com/v033mxaFtt

Amon-Ra hat sich für die Saison auch einiges vorgenommen. Vor dem Spiel sagte er in einem RTL-Interview: "Ich will ein Spieler sein, der nie vergessen wird." Und der 23-Jährige machte sein Ziel für die Saison klar: "Den Superbowl gewinnen!"

Diese Deutschen spielen noch in der NFL

Für die anderen deutschen NFL-Spieler geht die Saison jetzt auch los. St. Browns Bruder Equanimeous spielt mit den Chicago Bears am 10. September gegen die Green Bay Packers. Der Stuttgarter Jakob Johnson trifft am gleichen Tag mit den Las Vegas Raiders auf die Denver Broncos.

Die NFL kommt nach Deutschland

Dieses Jahr werden gleich zwei Spiele in Deutschland stattfinden - beide in Frankfurt. Am 5. November spielen die Kansas City Chiefs gegen die Miami Dolphins. Am 12. November dann die New England Patriots gegen Indianapolis Colts. Beide Spiele sind bereits ausverkauft.

