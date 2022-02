Die NFL kommt nach Deutschland!

Krasse News für Football-Fans: Vier NFL-Spiele pro Saison werden zukünftig in Deutschland ausgetragen.

Schon jetzt gibt es in Deutschland viele Fans der NFL. Tausende schlagen sich die Nacht des Super-Bowls um die Ohren. Bald gibt es auch hier NFL-Spiele im Rahmen der International Series live zu sehen.

Schon dieses Jahr soll es losgehen - mindestens für die nächsten vier Jahre. Frankfurt und München sind die Austragungsorte, Düsseldorf geht bei der Bewerbung erstmal leer aus. In beiden Städten werden jeweils zwei Spiele ausgetragen - die Paarungen sind noch unklar.

Das wird sofort einen Riesenhype auslösen. Mit dem Spiel in Deutschland wird es eine regelrechte Explosion geben.

NFL will junge Menschen begeistern

Seit 2007 gibt es schon regelmäßig Spiele in London. Unter den Zuschauern sind auch viele deutsche Fans. Die Begeisterung in Deutschland könnte für die NFL einen riesigen Markt bedeuten. Nicht nur Fernsehen oder Streamingdiensten könnten wegen der Übertragung davon profitieren, sondern auch die Vereine und der Nachwuchs.

Die Stadt Frankfurt hat in ihrer Bewerbung um die Spiele eine halbe Million Euro für Jugendarbeit zugesagt. Die NFL will nochmal das Gleiche drauf legen. Die Liga wolle sich bemühen, "dass mehr Jugendliche Football spielen und sich erst eine ganze Stadt, dann eine Region und später das ganze Land für den Sport begeistern können", so ein NFL-Manager.