NFL Draft 2023: So lief die erste Runde

Die 32 Teams der NFL können im Draft die Spieler der Collegeteams auswählen. Wie funktioniert das Event genau?

Im Profifußball werden regelmäßig riesige Summen für neue Sportler ausgegeben. In der National Football League in Amerika läuft das etwas anders: Die Universitäten bilden mit ihren Sport-Teams eine Art Nachwuchsliga und bilden so die zukünftigen NFL-Spieler aus. Einmal im Jahr findet dann der Draft statt, in dem die NFL-Teams die Spieler zu sich holen können.

Verschiedene Runden

In jeder Runde haben alle Teams einen sogenannten "Pick", um einen College-Spieler auszuwählen. Das schlechteste Team der Vorsaison darf als erstes einen Spieler wählen - und kann so den vermeintlich Besten nehmen. Danach folgt das zweitschlechteste Team und so weiter. Wenn alle Teams gewählt haben, geht es in die zweite Runde: Das schlechteste Team wählt wieder zuerst, und so weiter. Durch "Trades" können die Teams untereinander ihre Spieler gegen "Picks" eintauschen - das macht die Teams flexibler

Mit diesem System soll die Liga fairer werden. Einige Nachteile gibt es aber trotzdem, zum Beispiel können die Spieler sich nicht selbst aussuchen, zu welchem Verein sie gehen.

Wie lief die erste NFL-Draft-Runde 2023?

Letzte Nacht war es wieder soweit. Dabei gab es eine große Enttäuschung für Quarterback Will Levis: Er gilt eigentlich als einer der vielversprechendsten Spieler, wurde jedoch noch nicht ausgewählt. Stattdessen wurde Bryce Young von den Carolina Panthers gepickt.

Hier gibt's eine Übersicht über die bisherigen Picks:

So hat sich dein Team gestern Nacht entschieden! 😱 #NFLDraft pic.twitter.com/0GO1BUyyWf

Zweite und dritte Runde

In der Nacht von Freitag auf Samstag findet die zweite und dritte Runde statt. In den USA sind die NFL Drafts ein Mega-Event, das man auch live im TV oder per Streaming anschauen kann. Die Spieler, die in den nächsten Tagen ausgewählt werden, kann man dann im September in Action sehen. Da startet nämlich die Football Saison 2023/24.