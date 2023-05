Die Washington Commanders werden für rund sechs Milliarden Dollar verkauft! Alle Infos zu dem krassen Deal stehen hier.

Diese Rekordsumme bezahlt eine Gruppe rund um den amerikanischen Investor Josh Harris. Für den Milliardär ist es bereits das dritte US-Team, das er kauft. Neben den Commanders gehören ihm auch Anteile am Basketball-Team Philadelphia 76ers und dem Eishockey-Team New Jersey Devils. Bei den Commanders läufts aber nicht so richtig: In den letzten zwei Jahren haben sie die Playoffs verpasst.

Die bisherigen Eigentümer Dan und Tanya Snyder haben auf Twitter gesagt, dass sie mit dem Deal richtig happy sind und den Investor in den kommenden Jahren supporten wollen.

Statement from Commanders Co-Owners Tanya and Dan Snyder pic.twitter.com/uW8UTOgfsU

Washington Commanders verkauft: Teuerstes Sportteam der Welt!

Der genaue Verkaufspreis soll laut US-Medienberichten bei 6,05 Milliarden Dollar liegen. Das wäre ein Weltrekord - noch nie wurde ein Sportteam so teurer verkauft. Nice to know: Der bisherige Rekord liegt bei rund fünf Milliarden Euro für den FC Chelsea. Btw: Die NFL muss dem Deal noch final zustimmen, das gilt aber als safe Sache.

