Diese NFL-Teams spielen dieses Jahr in Deutschland

2022 fand das erste NFL-Spiel in Deutschland statt. Das soll es jetzt regelmäßig geben. Die Teams für 2023 stehen fest.

Die Kansas City Chiefs und die New England Patriots werden dieses Jahr ihr Debüt in Deutschland geben. Wo und wann sie antreten, steht noch nicht fest. Das soll zusammen mit dem NFL-Spielplan für die kommende Saison veröffentlicht werden.

Mega-News für deutsche NFL-Fans

Die amerikanische Football-Liga hat aber schon bekannt gegeben, dass in den kommenden vier Jahren NFL-Spiele in München und Frankfurt stattfinden sollen. Für die NFL-Fans in Deutschland ist das sensationell. Auch der ehemalige deutsche NFL-Profi Markus Kuhn freute sich über die Entscheidung: Der deutsche Markt habe eine "unglaublich große Bedeutung" für die amerikanische Liga.

So kommst du an Tickets

Das erste Spiel fand im November in München statt. Es war super schnell ausverkauft. Für Tickets der diesjährigen Spiele müssen sich die Fans auf der Webseite NFL International Games registrieren. Dort gibt es die Tickets dann ab dem offiziellen Verkaufsstart.

Wie das Spiel in München lief, liest du hier: