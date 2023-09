NFTs = schlechte Investition? 95 Prozent sind nichts mehr wert

Der NFT-Hype ist vorbei - das merkt man jetzt auch am Wert von fast 70.000 NFT-Kollektionen. Die bringen nichts mehr.

Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie von "dappGambl". In der Studie wurden 73.000 NFT-Kollektionen analysiert. Fast 70.000 von ihnen sind aktuell 0 Ether wert. Die von der Seite geschätzten 23 Millionen Menschen, denen diese Kollektionen gehören, haben also ihr Geld in eine wertlose Anlage investiert.

Die meisten NFTs haben keinen Wert mehr: Warum ist das so?

Der Grund ist einfach: Der Hype ist vorüber. Und NFTs leben vom Angebot und der Nachfrage - die ist gerade gering. Ein Großteil der Kollektionen wurde laut "dappGambl" nicht verkauft. Mittlerweile werden die wenigsten NFTs für über 6.000 US-Dollar gehandelt. Zum Vergleich: 2021 waren zum Beispiel "Bored Ape Yacht Club"-NFTs noch Millionen wert.

Btw: Die "Bored Ape Yacht Club"-NFTs wurden teilweise von Stars wie Justin Bieber und Eminem vermarktet. Viele Investoren haben jedoch die Macher und die Promis dahinter verklagt. Die Kläger werfen ihnen Täuschung vor, weil sie dafür gesorgt haben, dass die Preise extrem in die Höhe geschossen sind und damit den Markt beeinflusst haben.