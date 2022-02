Exklusives Festival: Ohne NFT kein Zutritt

Mega-Stars sollen beim ersten NFT-exklusiven Festival auftreten. Die wenigsten kommen rein.

Das "Afterparty NFT Art & Music Festival" soll im März in Las Vegas stattfinden. Neben Kunstwerken der Community, sollen auch Mega-Musikacts wie The Kid LAROI und The Chainsmokers zu sehen sein. Doch das Festival ist nicht frei zugänglich für jeden, der genug Kohle für Tickets hat. Um reinzukommen, müssen die Besucher selber NFTs, also Non-Fungible Tokens besitzen.

Wie funktioniert’s?

Auf der Seite des Festivals können sich Interessierte anmelden. Von denen wird 1.500 der Eintritt gewährt, die jeweils eine Begleitperson mitnehmen können. Außerdem gibt’s zwei NFTs, die sie online weiterverkaufen können.

