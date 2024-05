Wird Nicki Minajs Tour sabotiert? Das denkt sie jedenfalls

Sie wurde nämlich in Amsterdam wegen Drogenbesitzes festgenommen. Das Video dazu teilte sie selbst.

Mittlerweile ist die Rapperin wieder frei. Die 41-Jährige kassierte aber eine Geldstrafe von 350 Euro. Laut Polizei ist der Fall abgeschlossen.

Aber was ist passiert?

Ein Teil des Festnahme-Videos ist auf Twitter gelandet. Darin sieht man, dass Nicki mit einem Polizeibeamten diskutiert. Er fordert sie auf, einzusteigen und ihn aufs Revier zu begleiten. Sie weigert sich und fordert einen Anwalt. Warum wollte der Polizist sie festnehmen?

Nicki Minaj soll Drogen mit sich getragen haben

Nicki sagt in dem Video, dass sie keine Drogen bei sich hat und sie nicht einsteigen wird, bis ein Anwalt kommt. Laut einem Statement der niederländischen Grenzpolizei ging es um weniger als 100 Gramm Cannabis im Reisegepäck von Nicki. Sie war auf dem Weg zu ihrem nächsten Konzert in Manchester in England. Die Rapperin behauptete, dass die Drogen ihrem Personenschützer gehören.

Sie teilte in einem Video, dass ihre Sachen am Flughafen abgeholt wurden, bevor sie sie annehmen konnte. Anschließend wurde sie wohl am Zoll aufgehalten und alle Sachen wurden durchsucht. Nicki schreibt in der Caption des Videos:

Sie versuchen mich von jeder Show abzuhalten. Sie nahmen meine Taschen, bevor ich sie sehen konnte. Haben sie aufs Flugzeug gepackt. Jetzt sagen sie, wir warten am Zoll. So sieht es aus, wenn Leute mit viel Geld bezahlt werden, um zu versuchen die Tour zu sabotieren, nachdem alles andere gescheitert ist. Alles was sie getan haben, ist illegal.

Das ging sonst noch so im US-Rap: