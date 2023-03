Niclas Füllkrug: Diesen Tor-Rekord stellte er gegen Peru ein 🔥

"L├╝cke" machte am Samstagabend zwei Tore f├╝rs DFB-Team. Damit hat er in f├╝nf L├Ąnderspielen f├╝nf Treffer erzielt.

Das schaffte in diesem Jahrtausend erst ein anderer Spieler als Neuling beim DFB. Nur Sandro Wagner gelang der gleiche Turbo-Start. Das war 2017.

5 ÔÇô Niclas F├╝llkrug erzielte f├╝nf Tore in seinen ersten f├╝nf L├Ąnderspielen ÔÇô in diesem Jahrtausend schoss zuvor nur Sandro Wagner 2017 so viele Tore in seinen ersten f├╝nf L├Ąnderspielen. Bereicherung. #GERPER pic.twitter.com/Ua1ySSpDeb

Deutschland startet mit Sieg nach mieser WM

Das erste Spiel nach der verkorksten WM in Katar, wo Deutschland in der Vorrunde ausgeschieden war, konnte das DFB-Team am Samstagabend mit 2:0 in Mainz gegen Peru gewinnen. Dabei schauten ├╝ber 25.000 Fans im Stadion zu. Die Treffer durch F├╝llkrug fielen in der ersten Halbzeit (12, 32. Min). In der 68. Minute verschoss Chelsea-Star Kai Havertz noch einen Elfmeter. Unterm Strich zeigte das Team von Bundestrainer Hansi Flick eine ordentliche Leistung und ging verdient als Sieger vom Platz.

­čÄÖ´ŞĆ Doppeltorsch├╝tze Niclas F├╝llkrug: "Es ging darum, einen guten Start ins L├Ąnderspieljahr zu haben. Das ist uns gelungen. Ich bekomme hier meine Situationen im Strafraum und werde gut in Szene gesetzt. Es freut mich, dass ich hier schon so eingebunden bin."­čôŞ Philipp Reinhard pic.twitter.com/twnWCA2UFm

Am Dienstag geht es f├╝r die Nationalmannschaft weiter. Dann spielen F├╝llkrug und Co. um 20:45 Uhr in K├Âln gegen Belgien.