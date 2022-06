Nico Santos hat sie geheiratet!

Der Sänger heiratete seine bisherige Freundin Aileen. Bilder geben einen Einblick in die Feier auf Mallorca!

Am Montag haute Nico die Hochzeits-News auf seinem Insta-Account raus. Laut dem Post war der Ort der Hochzeitsparty das luxuriöse Hotel "Cal Reiet- Holistic Retreat" auf Mallorca. Nico ist auf der Insel aufgewachsen.

Was weiß man über seine Frau Aileen?

Gar nicht so viel. Aileen steht selber nicht in der Öffentlichkeit. Aileen ist 30 Jahre alt, lebt in Berlin, ist aber in NRW aufgewachsen. Sie ist seit 2020 mit Nico zusammen. Es war allerdings keine Liebe auf den ersten Blick: Die beiden arbeiteten vor Nicos Karriere im gleichen Hotel auf Mallorca. Dort lernten sie sich kennen und wurden enge Freunde. Zwischen dem ersten Kontakt bis zur Beziehung vergingen neun Jahre.

