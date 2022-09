Blitz schlägt in Haus ein und löst Feuer aus

Im Westerwald ist ein Haus in Flammen aufgegangen. Der Grund: ein Gewitter.

Vermutlich schlug am frühen Mittwochmorgen ein Blitz in den Dachstuhl ein und löste so das Feuer aus. Laut Polizei wurde bei dem Brand niemand verletzt. Die Bewohner konnten das Haus alle rechtzeitig verlassen.

Straßen gesperrt!

In der Region kam es noch zu weiteren Schäden durch das Unwetter. Zwischen Torney und Gladbach blockierten mehrere umgestürzte Bäume die Straßen. Die B256, die B42 und die L298 mussten laut Polizei zeitweise gesperrt werden.

