Zoll findet Koks im Wert von 600 Millionen Euro - zwischen Bananen!

Den krassen Fund haben die niederländischen Behörden im Hafen von Rotterdam gemacht. Es geht um über acht Tonnen Koks.

Das ist die größte Koksmenge, die ever in den Niederlanden beschlagnahmt wurde, sagen die Behörden. Versteckt waren die Drogen in einem Container mit Bananen aus Ecuador. Das Koks wurde in tausenden kleinen Paketen zwischen den Bananenpaletten gelagert. Btw: Entdeckt hatten die Fahnder die acht Tonnen Koks schon Mitte Juli. Wegen laufender Ermittlungen wurde der Fund erst jetzt bekannt gegeben.

💡 Nice to know: Drogen werden häufig in Obsttransporten geschmuggelt. Die Niederlande gehört zu den größten Umschlagplätzen für Kokain-Schmuggel aus Südamerika.

Drogenbanden: So krass haben sie Europas Häfen unter Kontrolle

Mehrere Tonnen Koks gefunden: Das sagt der Zoll!

Die Zöllner schätzen, dass sie mehr als die Hälfte der geschmuggelten Drogen am Rotterdamer Hafen abfangen. Außerdem würden große Ladungen Kokain in letzter Zeit seltener vorkommen. Die bisher größte Menge Koks des Landes wurde 2005 am Hafen beschlagnahmt - rund 4,6 Tonnen.

