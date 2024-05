Niedersachsen: Rassistisches Gegröle bei Schützenfest

Ein Video, in dem junge Menschen auf Sylt rassistische Parolen grölen, sorgt seit gestern deutschlandweit für Empörung. Jetzt ermittelt der Staatsschutz in einem ähnlichen Fall in der Nähe von Vechta in Niedersachsen. Aus der Nachrichtenredaktion, Mareike Makosch:

Es geht um ein Schützenfest in Löningen, auf dem am Pfingstmontag junge Menschen zum selben Song rassistische Parolen gesungen haben. Zeugen, die das Geschehen gefilmt hatten, zeigten den Vorfall bei der Polizei an. Der Schützenverein distanzierte sich auf Instagram. Man habe erst am folgenden Dienstag von der Sache erfahren und wolle sie jetzt aufarbeiten.

Auch im Sylter Fall ermittelt der Staatschutz. Das Video mit den rassistischen Parolen hatte bundesweit Schlagzeilen gemacht. Zahlreiche Politiker haben den Vorfall verurteilt.