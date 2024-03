Der Tatverdächtige hat sich danach selbst gestellt und ist von der Polizei festgenommen worden.

Das ist laut Polizei bisher bekannt:

In der Nacht auf Freitag wurden vier Menschen an zwei Tatorten im niedersächsischen Landkreis Rotenburg erschossen, darunter auch ein Kind.

Die Opfer am ersten Tatort in Scheeßel waren 55 und 30 Jahre alt. In Bothen wurde ein dreijähriges Kind und seine 33 Jahre alte Mutter getötet.

Der Tatverdächtige ist ein Soldat der Bundeswehr.

Kurz nach den Vorfällen ist der Verdächtige zur Kaserne in der Stadt Rotenburg (Wümme) gefahren, wo er sich gestellt hat.

Es ist nicht klar, ob der Soldat die Tat gestanden hat.

Auch das Motiv ist noch nicht geklärt, "eine Motivlage im familiären Umfeld" kann aber nicht ausgeschlossen werden.

Schüsse in Rotenburg: vier Tote, darunter ein Kind Dauer 1:09 min Schüsse in Rotenburg: vier Tote, darunter ein Kind

Ermittler finden Waffen in Auto

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) lief am Vormittag ein Einsatz in der Kaserne in Rotenburg. Die Ermittler sollen dort ein Fahrzeug auf Spuren untersucht haben. Ein Sprecher der Polizei hat bestätigt, dass in dem Auto Waffen und ein Molotowcocktail gefunden wurden. Was er damit vorhatte, sei nicht klar. Man wisse ebenfalls nicht, ob der mutmaßliche Täter die Waffen aus der Kaserne hat.