Mann mit Messer unterwegs: SEK-Einsatz beendet

Nachdem der 31-Jährige mit dem Messer unterwegs war, hat er sich in einem Haus verschanzt. Jetzt hat die Polizei ihn.

Der Mann war in einer Wohnung von Familienmitgliedern in Nierstein bei Mainz. Aber er war nicht alleine - sein Neffe war dabei. Weil die Polizei nicht ausschließen konnte, dass der 14-Jährige in Gefahr war, musste das SEK zusammen mit anderen Polizisten zum Einsatz. Der Bereich um das Haus wurde abgesperrt.

Nierstein: Mann mit Messer festgenommen

Inzwischen hat die Polizei den 31-Jährigen erwischt. Als er nach mehreren Stunden versuchte, über ein Fenster im ersten Stock zu fliehen, griff die Polizei zu und nahm den Mann fest. Er selbst und sein Neffe blieben unverletzt. "Die Lage ist unter Kontrolle", sagte eine Polizeisprecherin am Nachmittag. Der Jugendliche wird nun untersucht, betreut und versorgt. Auch der 31-Jährige wird medizinisch betreut. Die Polizei vermutet, dass er in einer psychischen Ausnahmesituation war.

Was ist passiert?

Warum der Mann, der aus Oppenheim kommt, mit dem Messer in Nierstein rumgelaufen ist, ist unklar. Zeugen hatten sich bei der Polizei gemeldet, weil der 31-Jährige sich "auffällig" verhalten hatte.