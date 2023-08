Militär will festgehaltenen Präsident Bazoum im Niger verhungern lassen?!

Gefangen in einem unbeleuchteten Keller, ohne Essen und Strom. So schlimm soll es um den entmachteten Staatschef stehen.

Mohamed Bazoum soll in Lebensgefahr sein. Das berichtet der nigrische Botschafter in den USA, Mamadou Kiari Liman-Tinguiri, der Nachrichtenagentur AP. Seit dem Militärputsch im Niger am 26. Juli werden Bazoum und seine Familie festgehalten. Liman-Tinguiri, der sich selbst als Vertrauten von Bazoum bezeichnet und mindestens täglich mit ihm telefoniere, sagt:

Sie bringen ihn um. Der Plan des Kopfs der Junta ist es, ihn verhungern zu lassen. Dies ist unmenschlich, und die Welt sollte das nicht hinnehmen. Das kann im Jahr 2023 nicht geduldet werden.

Good to know: Mit "Junta" ist eine provisorische Regierung gemeint, die zum Beispiel durch einen Militärputsch entsteht. Der Begriff kommt aus dem Spanischen.

Nach Putsch im Niger: Verhungern Präsident Bazoum und seine Familie?

Auch ein Berater berichtete vor ein paar Tagen, dass dem Staatschef, seiner Frau und ihrem gemeinsamen 20-jährigen Sohn das Essen ausgehe. Neben Strom, Gas und Licht fehle zudem fließendes Wasser. Human Rights Watch bestätigte die schlimmen Umstände der Gefangenschaft nach einem eigenen Telefonat mit Bazoum.

So reagieren andere Länder auf den Putsch im Niger

International wird der Putsch krass verurteilt, vor allem von westlichen Ländern. Die westafrikanische Staatengemeinschaft ECOWAS hat zudem eine Eingreiftruppe angekündigt, um die zivile Ordnung wiederherzustellen. Eigentlich wollte sich ECOWAS diesen Samstag treffen, um weiter über die Lage im Niger und die Eingreiftruppe zu sprechen. Dieses Treffen wurde aber kurzfristig aus "technischen Gründen" auf unbestimmte Zeit verschoben.

