Niklas-Wilson Sommer vergeben: Neue Freundin & Vacay in Australien

Der Top-Streamer hat auf Instagram seine neue Beziehung bestätigt. Er und seine Freundin genießen ihren Urlaub.

Auf Insta postete Willy eine Story, die zeigt, dass er jetzt in einer Beziehung ist - die beiden chillen auf einem Boot im Sunset, sie liegt in seinem Arm. Seine Fans feiern die Neuigkeiten und reacten mit Herzen auf die Insta-Story. Auch sein Bestie Eli freut sich heftig in einem Video-Statement:

Eli mit sehr schönen worten über willy und seine freundin #eli #niklaswilson #niklaswilsonsommer #willy #eliasn97 #love #friendship #brotherlove #willyfreundin

Niklas Sommers neue Freundin: Who is she?

Wer sie ist, bleibt vorerst geheim. Man sieht sie nur verschwommen, da das Foto der beiden in der Spiegelung einer Glasscheibe aufgenommen wurde.

