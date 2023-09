Der Streamer und Profifußballer wechselt zur U23 des 1. FC Nürnberg in die Regionalliga Bayern. Hier erfährst du mehr.

Für den 25-Jährigen ist der Wechsel eine Rückkehr in seine Heimatstadt und zu seinem Heimatverein. Willy ist in Nürnberg aufgewachsen und hat das NLZ des FCN durchlaufen.

Beim "Club" wird Willy in der U23 auflaufen. Seine Rückennummer ist zukünftig die 37. Der Wechsel hatte sich ein wenig angebahnt, da Willy schon in den letzten Wochen bei dem Team mittrainiert hat.

Er selbst ist "überglücklich" über den Vertrag beim FCN. Willy möchte in seinem neuen Team eine Führungsrolle übernehmen. Das hat er in einem Statement auf der Vereinshomepage gesagt. Letzte Saison hat der 25-Jährige noch für Waldhof Mannheim in der dritten Liga gekickt.