Entscheidung gefallen! Niko Kovač übernimmt beim BVB

Borussia Dortmund hat einen neuen Trainer: Niko Kovač. Von ihm wird eine deutliche Verbesserung der Lage verlangt.

Der 53-jährige Kovač wird Nachfolger von Nuri Şahin. Das sagte Dortmunds Sport-Geschäftsführer Lars Ricken nach dem 3:1-Sieg in der Champions League gegen Schachtar Donezk.

BVB bestätigt: Niko Kovač wird neuer Trainer Dauer 0:26 min BVB bestätigt: Niko Kovač wird neuer Trainer

Kovač neuer Trainer beim BVB: Das sind der Deal!

Kovač bekommt beim BVB einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026.

Er übernimmt die Mannschaft am Sonntag.

Zum ersten Mal auf der Bank sitzen soll er dann in der kommenden Woche gegen den VfB Stuttgart.

Kovač war zuvor unter anderem Trainer bei Bayern München, dem VfL Wolfsburg, Eintracht Frankfurt und der AS Monaco. In Wolfsburg war er im März 2024 entlassen worden.

Social-Media-Beitrag auf Instagram von bvb09

Neuer Trainer sorgt für Aufbruchsstimmmung beim BVB

"Wir sind alle sehr, sehr optimistisch und haben große Hoffnung, dass wir jetzt in den kommenden Wochen so viele Punkte sammeln, um uns Stück für Stück wieder heranzuarbeiten", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl. In der Liga liegen die Dortmunder aktuell sechs Punkte hinter dem Minimalziel Platz vier. In der Champions League geht es Mitte Februar in den Playoffs um den Achtelfinal-Einzug. Für die direkte Qualifikation hatte am Ende ein Punkt gefehlt.