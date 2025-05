Nikola fordert Mike zum Boxkampf heraus!

Bei Insta schießt er gegen den Ex von Kim-Virginia. Landen die beiden bald im Ring?

Nikola Glumac nimmt Kim-Virginia in Schutz. Über sie soll ihr Ex Mike Heiter angeblich bei Insta gelästert haben. Auf was er sich genau bezieht, verrät Nikola nicht. Klar ist aber: Die beiden Couples schießen immer mal wieder gegeneinander - auch ohne die Namen direkt zu nennen, ist klar, um wen es geht. Hier siehst du Nikolas ganzes Statement:

Social-Media-Beitrag auf Instagram von realitydings

Fame Fighting: Nikola vs. Mike?

In dem Posting fordert er Mike auch zum Kampf raus: "Ich bin auf jeden Fall bereit, sehr gerne sogar". Wer dieses Jahr bei dem Box-Event mit dabei sein wird, ist noch nicht bestätigt.

Mehr Reality-News: