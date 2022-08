Nimo hatet gegen Serbien - und entschuldigt sich!

Der Rapper droppte auf seinem Konzert ein kontroverses Statement über Serbien. Deshalb wurde ihm ein Feature abgesagt.

Nimo sagte unter anderen, dass er niemals wieder durch dieses "verf*ckte Land" durchfahren würde. Und weiter: "An alle, die im Internet schreiben 'Kosovo is Serbia'. Ich will, dass wir alle schreien: 'Kosovo ist Kosovo!'".

Feature abgesagt

Der serbisch-bosnischen Rapper Bojan sagte deswegen einen gemeinsamen Song ab. Der sollte eigentlich Donnerstagnacht rauskommen. Nach dem Statement kann er ihn nicht guten Gewissens herausbringen, so Bojan. Außerdem erwartet er eine schnelle Entschuldigung. Diese folgte auf Nimos Instagram-Profil:

Ich möchte mich bei allen Menschen entschuldigen, die ich mit meiner rücksichtslosen, dummen Aussage getroffen, beleidigt und verletzt habe.

Nimo erklärte den persönlichen Hintergrund seiner Aussage: Er ist wohl an der serbischen Grenze für 12 Stunden ohne Wasser in einer Zelle festgehalten worden. Ihm war kalt gewesen und er durfte offenbar nicht mal auf die Toilette. Nimo sagt, "ein ganzes Land für etwas zu verurteilen", das hat er nicht so gemeint. Das Statement sollte sich einzig auf die Grenzbeamten beziehen, so der Rapper.