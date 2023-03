"Wie iconic": Nina Chuba trifft auf "Pfefferkörner"-Vivi

Das ist besonders, weil Nina früher geschauspielert hat - unter anderem bei der Kinder-Detektivserie "Die Pfefferkörner".

Für ein Shooting für das deutsche Modemagazin "Glamour" sind die beiden aufeinandergetroffen. Denn Aglaja Brix - die früher bei den Pfefferkörnern Vivi gespielt hat - ist inzwischen Fotografin und hat die Bilder für das "Glamour"-Shooting mit Nina Chuba gemacht. Nina findet das "iconic", wie sie in ihrer Insta-Story schreibt:

Screenshot Instagram: ninachuba

Die beiden haben sich jedoch bei den Pfefferkörnern damals nicht überschnitten. Denn Aglaja hat bis 2005 in der Serie mitgespielt und Nina erst ab 2006. Dort hat sie die Rolle der Marie Krogmann gespielt.

Nina Chuba: Vom Film zur Musik

Bevor Nina so richtig mit Musik angefangen hat, hat sie sich an der Uni Potsdam für Regie beworben. Auf ihre Bewerbung bekam sie die Antwort: "Musikalische Fähigkeiten nicht vorhanden." Ninas heutige Antwort darauf: "Lächerlich", wie sie im Interview mit DASDING gesagt hat. Danach hat sie dann mit der Musik angefangen und letztendlich ihr erstes Musikvideo in Räumen der Uni Potsdam gedreht.

