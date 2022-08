Nina Chuba: TikTok-Hit "Wildberry Lillet" released!

Schon bevor der Song rauskam, wurde die Hook auf TikTok krass gehyped. Seit Freitag gibt es den Song in voller Länge.

Auf TikTok wurde die Hook als Sound in über 27.500 Videos benutzt. Ungefähr eine Woche vor dem offiziellen Release lud die 23-Jährige erstmals ein TikTok mit dem Sound hoch. Das Video hat mittlerweile 2,7 Millionen Aufrufe. Die meisten Kommentare sind positiv, manche fühlen den Song aber auch nicht. Auf jeden Fall fragten sich viele User, wann der Track in voller Länge kommt. Jetzt können sich alle den Track auf den üblichen Plattformen in voller Länge anhören.

Als sich der Sound auf einmal schnell verbreitete, war Nina überrascht und happy. Sie sagte in einem Video: "Leute, was geht ab? Ich komm nicht klar." In einem weiteren Video erzählte sie, dass einer ihrer Daumen krass schmerzt, weil sie jedes Video mit dem Sound sehen will und mit dem swipen nicht mehr hinterherkommt.

Woher kennt man Nina Chuba?

Die Musikerin ist schon vier Jahre solo unterwegs. Als Kind sammelte sie aber auch Schauspielerfahrung: Sie spielte eine Hauptrolle bei den Pfefferkörnern.

Nina war auch schon bei DASDING am Start: