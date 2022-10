Corona-Schock: Bei diesem Team sind ALLE Tests positiv!

Am Dienstag wären die Niners Chemnitz in die Basketball-Bundesliga (BBL) gestartet.

Das Spiel gegen die MLP Academics Heidelberg muss allerdings abgesagt werden, da die Niners keine Spieler haben. Das komplette Team befindet sich in häuslicher Isolation. Einige Spieler hatten sich am Wochenende erkältet gefühlt, am Samstag waren dann die ersten Corona-Schnelltests positiv. Dann gab es PCR-Tests für die ganze Truppe. Das Ergebnis: 100 Prozent positiv!

Wie geht es weiter?

Das ist noch nicht geklärt. Aktuell rechnen die Niners damit, dass das Spiel am kommenden Samstag gegen den FC Bayern München stattfinden kann.

