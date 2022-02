"Nintendo Direct": Enttäuschung wegen Mario Kart?

Nintendo hat neue Pläne für Mario Kart - das hinterlässt gemischte Gefühle bei den Fans.

Im Rahmen der "Nintendo Direct", erwarteten viele Fans des japanischen Spielekonzerns die Ankündigung eines neuen Teils der Mario-Kart-Reihe. Mario Kart 8 Deluxe ist seit knapp fünf Jahren auf dem Markt und gehört zu den beliebtesten Games aller Zeiten. Einen neuen Teil wird es aber vorerst nicht geben - stattdessen soll der aktuelle Teil nach und nach mit neuen Rennstrecken erweitert werden.

Boah, ich bin wirklich hin- und hergerissen. Worüber ich mich richtig gefreut habe: Mario Kart.

"Neue" Strecken bis 2023

In regelmäßigen Abständen sollen insgesamt 48 Strecken veröffentlicht werden - jeweils acht pro Release. Dabei handelt es sich um Strecken aus alten Spielen der Reihe, die an die Switch-Version angepasst werden. Los geht's am 18. März 2022, die letzte Welle erscheint dann Ende 2023. Die Kosten: 25 Euro, kostenlos im Online-Abo von Nintendo.

Ist Nintendo zu bequem?

Die "Nintendo Direct" löst aktuell einen riesigen Hype bei Fans auf der ganzen Welt aus. Dennoch schwingt auch ein bisschen Enttäuschung bei den Zockerinnen und Zockern mit. DASDING-Gaming-Experte Pat fasst vermutlich ganz gut zusammen, was viele Fans sich trotz der Euphorie gerade denken: "Bei Nintendo gilt ja schon länger die Devise: alte Spiele neu aufwärmen, fortsetzen etc. Da macht es sich Nintendo meiner Meinung nach zu einfach."