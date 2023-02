Zelda, Mario Kart & Co: Das wurde für die Nintendo Switch angekündigt

Bei der Direct gab es viele neue Infos für alle Switch-Besitzer. Es wurden auch ein paar Überraschungen angekündigt.

Nintendo hat neue Spiele angekündigt, Trailer gezeigt und Termine bestätigt. Das waren die Highlights der Direct am Mittwochabend:

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Es gab endlich neue Infos zum Nachfolger von "Zelda: Breath of the Wild": Das neue Switch-Spiel "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" soll am 12. Mai erscheinen. In einem neuen Trailer zeigte Nintendo Kampfszenen, ein Update zu den Fortbewegungsmitteln und neue Story-Hinweise. Auch der Preis wurde verraten. Für die Standard-Version musst du 70 Euro zahlen.

Mario Kart 8 Deluxe

Dass es auch dieses Jahr eine DLC-Welle gibt, war klar. Bei der Direct gab es jetzt mehr Details zu sehen. Es wird unter anderem eine komplett neue Strecke mit dem Titel "Yoshis Eiland" geben. Außerdem droppte Nintendo noch eine mega Überraschung: Mit Birdo kommt ein neuer Charakter! Das dinosaurierähnliche Wesen soll im Frühjahr 2023 an den Start gehen.

Metroid Prime: Switch Remaster

Noch eine Überraschung gab es für alle Metroid-Fans: Es wurde ein Switch-Remaster zum Klassiker "Metroid Prime" angekündigt. Die digitale Version kann auch sofort gekauft werden (40 Euro). Die physische Version erscheint am 3. März. Zu "Metroid Prime 4" gab es keine Infos.

Außerdem wurden bei der Direct angekündigt:



DLC 3 für Xenoblade Chronicles 3 (Release: 16. Februar 2023)

Advance Wars 1+2: Re-Boot-Camp (Release: 21. April 2023)

Pikmin 4 (Release: 21. Juli 2023)

Es soll dieses Jahr auch noch ein Erweiterungspass für "Splatoon 3" kommen. Und mit "Fashion Dreamer" wurde ein Game angekündigt, das dich zu einem Fashion-Influencer macht. Es soll im Laufe des Jahres erscheinen.

Hier kannst du dir die komplette Direct noch einmal anschauen: