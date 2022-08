Nipsey Hussle bekommt einen Stern...

... auf dem Walk of Fame und wird nach seinem Tod noch geehrt.

Vor drei Jahren wurde der damals 33-jährige Rapper ermordet - eine Tragödie für die Rapwelt. Das Vorbild fand durch die Musik seinen Weg aus der Bandenkriminalität und engagierte sich stark für soziale Gerechtigkeit und Sicherheit von Schwarzen Jugendlichen. Sein Einfluss war ein großer.

Posthume Ehrungen

Obwohl seine Musik kommerziell nicht besonders erfolgreich war, hatte sein erstes Album bereits eine Grammy-Nominierung. Seinen Sieg bei der Auszeichnung erlebte er leider nicht mehr mit. Zwei Awards erhielt er 2020. Nun bekommt er seinen eigenen Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood - am Tag seines Geburtstags. Seine langjährige Freundin Lauren London sagte, dass der Rapper sich durch den Stern geehrt gefühlt hätte.

Gerechtigkeit für Nipsey Hussle

Anfang Juli wurde ein Mann für den Mord an Nipsey schuldig gesprochen. Am 15. September soll das Strafmaß verkündet werden.

