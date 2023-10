Mit strengeren Regeln für Nitrate und Nitrite sollen die Menschen besser vor krebserregenden Bakterien geschützt werden.

In Lebensmitteln muss bald weniger Nitrat drin sein, das hat die Europäische Union entschieden. Der Grenzwert soll um 20 Prozent sinken. Die Lebensmittelindustrie hat zwei Jahre Zeit, um ihre Produkte anzupassen.

Was sind Nitrate?

Nitrate sind Stoffe, die natürlicherweise im Boden vorkommen und selbst nicht so schädlich sind. Im Essen oder im Magen können sie aber in Verbindung mit Bakterien krebserregend werden. Die problematischen Stoffe, die dann entstehen, wurden schon in gepökeltem Fleisch, verarbeitetem Fisch, Kakao und Bier gefunden. Nitrate kommen häufig in Dünger vor.

