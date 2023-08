Außerdem soll er in der Nacht zu Samstag versucht haben, den 15-Jährigen aufs Gleis zu schubsen.

Was genau ist passiert? Laut Polizei kam es zu einem Streit am Bahnhof in Nittel - erst ohne Handgreiflichkeiten. Dann eskalierte es. Der Jugendliche blieb aber unverletzt.

Schlägerei in Nittel: Hast du was gesehen?

Der mutmaßliche Angreifer soll anschließend in die Regionalbahn 12785 in Richtung Trier eingestiegen sein. Das ist laut Polizei über den Mann bekannt:

etwa 30 Jahre alt

grau-weißes Haar

Kinnbart

hatte eine blaue Jeans, ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze Collegejacke an

er trug er eine schwarze Kappe

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 0651-43678-0 zu melden.

