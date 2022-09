Nach Krawallen: Nizza-Fans dürfen nicht nach Korsika

Das liege daran, dass die Vereine große Konkurrenten seien und Fans von beiden Klubs in letzter Zeit gewalttätig waren.

Das teilte das französische Innenministerium am Freitagabend mit. Das Spiel am Sonntag findet also ohne Nizza-Fans in der korsischen Hauptstadt Ajaccio statt. Die Anreise sei verboten.

Was war in Nizza los?

Vor dem Conference League-Spiel gegen den 1. FC Köln gab es am Donnerstagabend heftige Ausschreitungen. 32 Menschen seien laut der Verwaltung verletzt worden. Die Behörden ermitteln und die Europäische Fußball-Union hat eine Untersuchung eingeleitet.

