Nach Lkw-Anschlag in Nizza: Sieben Leute vor Gericht

Vor sechs Jahren raste ein Lkw durch eine Promenade in Nizza. 86 Menschen sind dabei gestorben.

Polizisten haben den Fahrer erschossen. Seine mutmaßlichen Helfer stehen jetzt vor Gericht. Ein achter sitzt zurzeit in Tunesien in Haft. Angeklagt sind drei enge Bekannte des Täters, die laut Anklage wussten, dass dieser von Gewalt fasziniert war. Fünf weitere Menschen sind wegen Waffenhandels angeklagt. Die Urteile sollen aber erst im Dezember gesprochen werden.

Was ist passiert?

Der Tunesier Mohamed Lahouaiej-Bouhlel hatte am 14. Juli 2016 einen Lastwagen in eine Menschenmenge gesteuert. Die Leute auf der Uferpromenade von Nizza guckten sich das Feuerwerk zum französischen Nationalfeiertag an.

Viele Angehörige erhoffen sich, durch den Prozess mehr über den Täter und die Umstände des Anschlags zu erfahren.

Das kann meine Tochter nicht lebendig machen, aber ich will, dass sie bestraft werden.

So haben diese Schüler den Anschlag erlebt:

Die Terrororganisation IS sagte damals, sie hätte etwas mit dem Anschlag zu tun gehabt. Beweise gibt es dafür bisher nicht. Das droht einer IS-Rückkehrerin:

