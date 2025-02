Ab Sommer sind große Kreuzfahrtschiffe nicht mehr willkommen. Das soll die Umwelt schützen. Aber es gibt auch Kritik.

Bürgermeister Christian Estrosi hat ein Dekret unterzeichnet. Kreuzfahrtschiffe mit mehr als 900 Passagieren dürfen zukünftig nicht mehr in den Gewässern von Nizza anlegen. Mit der Maßnahme sollen der Massentourismus und die Umweltverschmutzung gestoppt werden.

Nizza: Keine "schwimmenden Hotels" erwünscht

Ich will nicht, dass schwimmende Hotels vor Nizza ankern. Ich sage: Kreuzfahrtschiffe, die die Umwelt verschmutzen, die ihre Low-Cost-Kunden ausspucken, die nichts konsumieren, aber ihren Müll zurücklassen, haben bei uns keinen Platz.

Die Grünen in Nizza sehen das Verbot als großen Sieg. Machen aber auch darauf aufmerksam, dass die großen Jachten weiterhin die Umwelt verschmutzen werden.

Laut dem Bürgermeister ist Venedig ein Vorbild für die Stadt. Dort sind große Kreuzfahrtschiffe auch nicht erlaubt.

Verbot von Kreuzfahrtschiffen: Das ist die Kritik

Die Maßnahme wird auch kritisiert. Denn große Kreuzfahrtschiffe könnten in nationalen Gewässern ankern und in kleinen Schiffen die Passagiere an Land bringen. Auch der internationale Verband für Kreuzfahrtschiffe kritisiert die Maßnahme. Sie sehen eine "Stigmatisierung des Kreuzfahrt-Tourismus".