Politik: Jetzt zählt die Stimme von jungen Menschen nicht mehr

Jeder zweite Mensch ist unter 30. In der Politik sind diese allerdings fast nicht vertreten.

Nur 2,6 Prozent der Leute, die weltweit im Parlament sitzen, sind jünger als 30 Jahre. Würde man diese Prozentzahl auf ein Jahr übertragen, dann würden die Ansichten der unter 30-Jährigen ab dem 9. Januar in der Politik nicht mehr vertreten werden. Deshalb ist an diesem Tag der "No Say Day".

"No Say Day": Junge Leute fehlen in der Politik

Der "No Say Day" ist genau eine Woche vor dem jährlichen Treffen des Weltwirtschaftsforums in Davos, bei dem wichtige Leute aus Politik und Wirtschaft aus aller Welt zusammentreffen. Das Treffen wird oft als weltfremd kritisiert. Genau das zeigt, wie wichtig mehr junge Menschen in der Politik wären.

Aminata Touré ist eine der jüngsten Ministerinnen und hat es sogar aufs Vogue-Cover geschafft:

