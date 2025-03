Deutschlands U21-Nationalkeeper Noah Atubolu ist aktuell nicht zu überwinden - genauer gesagt seit 576 Minuten.

Solange hat der 22-Jährige keinen Treffer in der Bundesliga mehr kassiert. Am Samstagabend gegen Leipzig war es dann so weit: Nach 24 Minuten hatte Atubolu den bisherigen Rekord des SC Freiburg von 509 Minuten ohne Gegentor gebrochen. Den hat vor über 20 Jahren Vereinslegende Richard Golz aufgestellt.

Ich bin jetzt dankbar, dass ich ihn knacken konnte. Und ich bin auch stolz, um ehrlich zu sein, weil ich hier auch nicht immer einfache Zeiten hatte.

Noah Atubolu bricht Vereinsrekord Dauer 0:16 min Noah Atubolu bricht Vereinsrekord

"Atu" hat sich nach dem Spiel noch bei seiner Abwehr für den Support bedankt. Nice to know: Der Keeper was born and raised in Freiburg. Seit knapp 10 Jahren spielt er für den SC.