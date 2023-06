Wilde Kombination: Deswegen tanzt Noah Beck mit Kevin Großkreutz

Noah hat auf TikTok ein Tanzvideo mit dem Ex-Spieler von Borussia Dortmund hochgeladen. Der Hintergrund ist ein Turnier.

Genauer gesagt steckt "The Soccer Tournament" in Cary in den USA dahinter. Dort kickt der BVB mit einem Team von Donnerstag bis Sonntag mit. Aber: Das Team besteht nicht aus den Profis von Borussia Dortmund um Mats Hummels oder Julian Brandt.

Kevin Großkreutz läuft als Legende auf

Stattdessen kicken unter anderem schwarz-gelbe Legenden. Einer dieser Ex-Stars ist Kevin Großkreutz. Darüber hinaus bekommt aber auch Noah Beck einen Platz im Team, das sich in der Gruppenphase des Turniers mit Mannschaften wie Newton Pride FC, Hoosiers Army messen wird. Vorab traf sich der TikTok-Star (knapp 34 Millionen Follower) aber schon mit dem BVB-Squad und kickte ein wenig mit.

Aber was hat Noah Beck mit dem BVB zu tun?

Noah Beck war vor einigen Wochen in Deutschland. Als großer Fußballfan besuchte er das Spiel des BVB gegen Eintracht Frankfurt. Der 22-Jährige durfte dabei aber noch ein paar Specials genießen. Er chillte unter anderem am Spielfeldrand und besuchte später sogar das Trainingsgelände von Dortmund, um dort den Footbonaut auszuprobieren. Noah und der BVB haben also schon länger Kontakt.