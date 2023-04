Gustav von 01099 und Noah: Neue EP "Luftballon"

Sieben Songs sind auf der neuen Platte der beiden Dresdner. Beim Interview in "Sandy's Sprechstunde" war Noah am Start.

Rund um das Release steht das Telefon bei Noah nicht mehr still. Interviewanfragen, Management, Label - alle wollen etwas vom Rapper aus Dresden. Noahs bester Tipp, wenn man überarbeitet ist und mal abschalten will:

Ich entspanne mich nach der Arbeit am liebsten mit Musik, so blöd das klingt, wenn doch Musik die eigene Arbeit ist.

Sein besonderer Tipp ist Rapper Manis, der laut Noah das nächste große Ding sein soll.

Stolz auf die Zusammenarbeit mit Capital Bra

"Diskokugel" ist nicht der erste gemeinsame Track von Noah und Capital Bra. Schon 2019 hat Capi ein Feature zu einer EP von Noah beigesteuert, und das, obwohl Noah damals noch richtig unbekannt war und Capital Bra schon zwei Nummer 1-Alben auf den Markt gebracht hatte. Capital Bra wählt seine Partner nicht nach Erfolg oder Verkaufszahlen aus, sondern nach dem, was er selbst vom Herzen her gerade feiert, heißt es von Noah.

Er ist so ein Herzensmensch und hat mich früh entdeckt und gleich unterstützt.

Noah wusste nicht wirklich, was ein "Bubu" ist

Im Song "Diskokugel" heißt es, dass ein Mädchen ihren "Bubu" fragt, wo er denn gerade sei, weil sie ihn schon so lange nicht gesehen habe. Die Antwort ist einfach: unter der Diskokugel. Doch was ist ein "Bubu" überhaupt? "Ich musste selbst bei Gustav nachfragen, was er denn in der Hook da singt. Er hat es mir aber erklärt und ich habe es direkt gefeiert", erinnert Noah sich an die Aufnahmen zum Song. Es soll eine Abwandlung von Baby sein.

