Kämpfe zwischen türkischen Soldaten und Kurden? Darum geht es

Nach dem ersten Weltkrieg wurden dem osmanischen Reich neue Grenzen gesetzt. So entstand die heutige Republik Türkei. Bei den Gesprächen zu den Ländergrenzen wurde jedoch das kurdische Volk ausgegrenzt. Die etwa 30 Millionen Kurdinnen und Kurden leben heute im Osten der Türkei, im Iran, Irak und in Syrien.

In der Türkei bildet die kurdische Bevölkerung mit etwa 15 Millionen Menschen die größte Minderheit. Seit den 1920er Jahren werden sie zur Assimilation gezwungen. Das heißt ihre Sprache, ihre Namen und ihre Kultur wurde verboten. Deswegen gab es in den Regionen immer wieder Aufstände. Seit den 1980er Jahren wird an einer Annäherung gearbeitet. Inzwischen gibt es kurdisch geführte Parteien, die auch im Parlament sitzen. Dennoch wird die kurdische Bevölkerung in der Türkei bis heute stark benachteiligt.

Eine Lösung für die Probleme der zwei Gruppen konnte auf friedlichem Weg nicht gefunden werden. Die gewaltsamen Konflikte flammen immer wieder von beiden Seiten auf. Auf kurdischer Seite kämpft die PKK mit Waffen gegen die türkische Regierung. In Europa, Deutschland und den USA ist sie als Terrororganisation eingestuft. Auch die Türkei greift kurdische Gruppen immer wieder militärisch an. Durch den Konflikt sind bis heute über 40.000 Menschen gestorben.