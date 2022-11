Nordkorea: Raketenwarnung in Japan

Nordkorea hat erneut Raketen Richtung Japan abgefeuert. Sie landeten im japanischen Meer.

Die Regierung in Tokio rief Bewohner in nördlichen Teilen des Landes zunächst auf, zu Hause zu bleiben, weil die Route der Raketentests noch unklar war. Außerdem gab die japanische Regierung nach dem Landen der Raketen an, eine davon sei über Japan geflogen und im Pazifik gelandet. Diese Info wurde allerdings wieder zurückgenommen.

Was ist dann passiert?

Laut aktuellen Angaben stürzten die Raketen noch vor Erreichen des Landes ins japanische Meer. Insgesamt sollen mindestens drei abgefeuert worden sein, eine war anscheinend eine sogenannte Interkontinentalrakete, also eine Langstreckenrakete, die laut Angaben Nordkoreas atomwaffenfähig sein soll.

Seit Ende September feuert Nordkorea immer wieder verschiedene Raketen ab. Das solle eine "Warnung an die Feinde" sein, so Machthaber Kim Jong Un.

