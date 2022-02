Nach Ukraine-Eskalation: Jetzt kommt der Pipeline-STOP

Die deutsche Regierung zieht bei der Genehmigung für die Erdgaspipeline "Nord Stream 2" erst mal den Stecker.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat bei einer Pressekonferenz gesagt, dass die Lage wegen der neusten Ereignisse neu bewertet wurde. Genauer gesagt geht es darum, dass Russlands Chef Wladimir Putin "massiv gegen das Völkerrecht" verstoßen haben soll, weil er russische Soldaten in die Ukraine geschickt hat. Das Verfahren wird in einem zweiten Schritt also neu aufgerollt - und das "wird sich sicher hinziehen", sagt Olaf Scholz. Putin plant damit schon zum zweiten Mal einen Einmarsch in die Ukraine.

Diese Folgen hat der Krieg für alle in Deutschland

Wird der Sprit bald teurer?

Durch einen endgültigen Stop von Nord Stream 2 würde Deutschland eine fest eingeplante Quelle für Gas verlieren. Wirtschaftsminister Habeck befürchtet wegen des eskalierenden Konflikts jetzt schon steigende Gaspreise. In Deutschland hängt der Ölpreis mit dem Gaspreis zusammen. Steigt der Gaspreis, wird dadurch auch Öl automatisch teurer. Und: Sind die Ölpreise hoch, musst du auch an der Tankstelle mehr für deinen Sprit zahlen.

Sind schon Panzer in der Ukraine?