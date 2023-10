Personalausweis, Online-Shopping und Streaming: Das steht im November an

Die Abholung vom Perso wird ab November einfacher, es ist wieder Black Friday und und und... Hier ein Überblick!

Zum Beginn des Monats gibt's wie so oft Neuerungen. Aber auch andere Highlights, die dich im November interessieren könnten.

Personalausweis: Abholung wird einfacher

Das Beantragen und Abholen von Ausweisen beim Amt soll bis 2025 nach und nach vereinfacht werden. Diesen November geht es los: Bei der Abholung des Personalausweises oder elektronischen Aufenthaltstitels muss man nicht mehr vor Ort mit einer Unterschrift bestätigen, dass man den PIN-Brief erhalten hat. Ab dem Ersten kann man das easy in Textform bestätigen. So kann man den Ausweis künftig an speziellen Automaten abholen und der Termin bei der Behörde ist nicht mehr nötig.

Disney+ führt neue Abo-Modelle ein

Für neu registrierte Kunden gibt es ab dem 1. November für 5,99 Euro pro Monat ein Abo inklusive Werbung. Das bisherige Abo für 8,99 Euro im Monat entspricht preislich zwar dem neuen Standard-Abo ohne Werbung, bei diesem gibt's aber en paar Änderungen: Die Inhalte können maximal in Full-HD-Auflösung geschaut werden und die Menge der parallelen Streams wird auf zwei beschränkt. Wer gleichzeitig vier Streams, eine 4K-Auflösung mit HDR sowie Dolby Atmos haben will, muss sich dafür das Premium-Abo für 11,99 Euro im Monat holen.

Gesetz zur Fachkräfteeinwanderung kommt

Das "Gesetz zur Weiterentwicklung der Fachkräfteeinwanderung" tritt ab November 2023 schrittweise in Kraft und schafft neue Wege für die Einwanderung von Fachkräften aus Drittstaaten.

Ausländische Fachkräfte anwerben: Dieses Gesetz soll jetzt helfen

Shopping: Black Friday und Co. stehen an

Im November ist teilweise wieder Ausnahmezustand angesagt, was Online-Shopping angeht. Denn an diesen Tagen gibt's fast überall Rabatte und krasse Deals:

11. November 2023 Singles Day

24. November 2023 Black Friday

27. November 2023 Cyber Monday

Stichtag für einen Wechsel der Kfz-Versicherung

Das Versicherungsjahr für Kfz endet zum 31. Dezember, somit ist der Stichtag für die Kündigung am 30. November. Bis zu diesem Datum muss die Kündigung beim Versicherer vorliegen, damit sie gültig ist.