Fail: NRW verschiebt Abi auf Zuckerfest 🥴

In BW starten am Mittwoch die Abitur-Pr├╝fungen. Das war auch in Nordrhein-Westfalen so geplant, doch...

... es gab eine technische Panne. Durch die St├Ârung konnten die Pr├╝fungsaufgaben nicht heruntergeladen werden, sodass die Schulen die Aufgaben nicht rechtzeitig bekommen konnten. Das sagte die NRW-Schulministerin Dorothee Feller der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Deshalb wurden die Pr├╝fungen jetzt auf Freitag verschoben. Betroffen sind die Pr├╝fungsf├Ącher Biologie, Chemie, Ern├Ąhrungslehre, Informatik, Physik und Technik. Pr├╝fungen auf Zuckerfest verschoben Besonders nervig ist das f├╝r alle muslimischen Sch├╝lerinnen und Sch├╝ler, die am Freitag das Zuckerfest feiern. Die k├Ânnen das dreit├Ągige Fest zum Fastenbrechen jetzt nicht wie gewohnt mit der Familie und in der Moschee feiern. Das kritisiert auch ein Sprecher vom Koordinationsrat der Muslime in K├Âln. Schlie├člich w├Ąre es ja auch nicht vorstellbar, solche Pr├╝fungen an christlichen Feiertagen wie Weihnachten oder Ostern zu schreiben. Ministerpr├Ąsident bittet um Entschuldigung Hendrik W├╝st, der Ministerpr├Ąsident von NRW hat f├╝r diesen Fail um Entschuldigung gebeten und angek├╝ndigt: Wer am Freitag nicht mitschreiben kann, der hat auch die M├Âglichkeit, nachzuschreiben. Es gibt 16 Bundesl├Ąnder und fast ebenso viele Abi-Systeme. Das soll jetzt ge├Ąndert werden: Schule So soll das Abi ├╝berall gleich werden Es gibt 16 Bundesl├Ąnder und fast ebenso viele Abi-Systeme. Das Chaos soll jetzt aufh├Âren und das Abi einheitlich werden.