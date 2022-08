Nura will Trash-TV moderieren

Rapperin, Schauspielerin, Autorin - Nura hat viele Talente. Jetzt hat sie Bock auf etwas Neues.

Auf TikTok und Instagram hat sie sich mit einem Video öffentlich als Moderatorin beworben - und zwar für alle Trash-Sendungen, die es gibt. In ihrem Video hat sie die Sendungen Are You The One?, Temptation Island, Love Island und Kampf der Realitystars markiert.

Ob die Rapperin bald wirklich Trash-TV moderiert? Eine Antwort von den Sendungen gibt es noch nicht. Nura scheint jedenfalls committed zu sein:

Ich habe mir überlegt, jetzt auch Moderation zu machen.

