OB-Wahl in Mannheim: Deshalb solltest du wählen gehen

Am 18. Juni sind wieder OB-Wahlen in Mannheim. Klingt vielleicht lame, ist aber gar nicht so unwichtig.

Alle acht Jahre wählt Mannheim einen neuen Oberbürgermeister. Der aktuelle OB ist noch Peter Kurz. Und was hat das mit mir zu tun? Falls du dich über kaputte Straßen und hohe Mietpreise beschwerst oder sonstige Bedürfnisse hast, die von der Stadt nicht genug berücksichtigt werden, kannst du mit der Wahl aktiv dafür sorgen, dass der neue Kandidat oder die Kandidatin was dagegen tut. Das sind die Kandidaten und Kandidatinnen: Christian Specht

Thomas Bischoff

Isabell Belser

Tanja Krone

Raymond Fojkar

Thorsten Riehle

Ugur Cakir

David Frey Unsicher wen du wählen sollst? Dann check mal den Kandidat-O-Mat.

Hier kannst du durch Stadtthemen swipen und schauen, wen du am liebsten als OB für Mannheim möchtest.