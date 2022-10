Oben ohne im Schwimmbad: Wirds gemacht?

auf Whatsapp teilen

In Freiburg, in Göttingen und in Siegen ists erlaubt: Jeder darf ohne Top schwimmen. Ein Schwimmbad äußert sich...

Schwimmbäder in Siegen (Nordrhein-Westfalen) haben es im Sommer vorgemacht: Jeder darf das Bikini-Oberteil daheim lassen. Bisher war das ein Privileg von Männern. Eine Sprecherin der Stadt wurde gefragt, wie oft das eigentlich umgesetzt wird. Sie antwortet: Es wurde davon "fast gar kein Gebrauch gemacht". Die Möglichkeit ist da In den Freibädern sei "allenfalls einmal auf der Liegewiese mal" eine Person ohne Bikini-Oberteil gesehen worden. Ins Wasser sind weiterhin nur Männer oben ohne gesprungen. Dennoch hat die Stadt viele Beschwerden, Beleidigungen und Drohungen erhalten. Die neue Regelung zur Gleichberechtigung bleibt weiterhin bestehen. In Göttingen dürfen nicht-binäre Personen oben ohne baden: Gleichberechtigung Bald möglich: mit nackten Brüsten ins Schwimmbad Eine Person war oberkörperfrei im Schwimmbad. Sie bekam Hausverbot. Doch das wollte sie nicht auf sich sitzen lassen. mehr... 6:00 Uhr Die DASDING Morningshow WG DASDING