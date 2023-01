Neu in Deutschland: Dieser Supermarkt funktioniert komplett anders

Ein Supermarkt aus China will jetzt Aldi, Lidl, Rewe & Co Konkurrenz machen. Aber: Es gibt keine normalen Geschäfte.

Der neue Supermarkt heißt Ochama und hat ein anderes Konzept als wir bisher kennen. Es gibt keine Läden, in denen man seine Sachen in den Einkaufskorb packt - das funktioniert alles online.

So funktioniert das Einkaufen bei Ochama

Es funktioniert ähnlich wie bei den Lebensmittel-Lieferservicen:

du shoppst alles über den Online-Shop oder in der App

wenn du bezahlt hast, wird deine Bestellung zusammengepackt

sie wird in die von dir ausgewählten Abholstation gebracht

dort kannst du sie abholen, wann es dir passt - egal um welche Uhrzeit

Der Online-Shop von Ochama ist bisher nicht auf Deutsch verfügbar. Du kannst nur zwischen Englisch oder Niederländisch wählen. Es gibt auch nicht alles zu kaufen. Bisher sind es vor allem asiatische Lebensmittel. Neben Essen und Trinken gibt es unter anderem auch Klamotten, Beautyprodukte und Elektroartikel.

Hier gibt es den neuen Supermarkt jetzt

Laut der Ochama-Homepage gibt es bisher neun Abholstationen in Deutschland - sie sind unter anderem in Köln, Düsseldorf und Dortmund. Laut der "Lebensmittel Zeitung" werden die Stationen gerade von einem Lager in den Niederlanden beliefert. Deshalb gibt es den Supermarkt offenbar bisher nur in Nordrhein-Westfalen Ob es künftig auch andere Lebensmittel und Lager in Deutschland geben soll, ist nicht bekannt.

Lebensmittel online bestellen: Diese Alternativen gibt es

Das Konzept von Ochama ist nicht ganz neu. Auch jetzt schon kannst du dir Lebensmittel online kaufen. Wenn du bei einem Lieferservice bestellst, werden dir die Sachen meistens mit einem Fahrrad gebracht. Auch Supermärkte bieten Bestellungen an. Bei manchen Läden kannst du online einkaufen und es dir dann liefern lassen oder im Geschäft abholen.

Hier checken Theo und Dinah von funk, welche Probleme es mit Lebensmittel-Lieferservicen gibt:

